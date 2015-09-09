Cimbom ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2016'da bitecek olan Wesley Sneijder, FIFA kuralları gereği bu tarihten 6 ay önce başka takımlarla görüşme hakkı elde edecek. Kulübünden izin alırsa Fenerbahçe ile bile görüşebilecek



Galatasaray'da Wesley Sneijder ile sözleşme yenileme konusu gün geçtikçe başka bir boyuta doğru ilerliyor... Takımın en önemli kozu ve aynı zamanda taraftarın en büyük sevgilisi olan Wesley Sneijder'ın kontratı 31 Mayıs 2016'da sona eriyor...







Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin yeni sözleşme konusunda henüz somut bir adım atmadığı Sarı-Kırmızılı kulüp, yakın tarihte çok büyük bir şok yaşayabilir. Öyle ki FIFA kuralları gereği bir futbolcu sözleşmesinin bitmesinden 6 ay önce başka kulüplerle görüşmeye başlayabiliyor. Yani Wesley Sneijder, 1 Aralık'tan itibaren diğer kulüplerle irtibat kurabilir ve hatta anlaşması halinde yeni sezonlar için imza bile atabilir. Kevin Grosskreutz transferinde FIFA'ya eksik ve imzasız evrak gönderip transferi tamamlayamayan Sarı-Kırmızılı idari ekibin, Sneijder konusunda FIFA'nın bu talimatındaki ilginç detayı yönetim kuruluna sunması bekleniyor.