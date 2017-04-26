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galatasaray'da sneijder depremi!

GALATASARAY'DA SNEİJDER DEPREMİ!

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, yedeğe çektiği Wesley Sneijder konusunda haklı çıktı.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:09
Puan Ver : Galatasaray'da Sneijder Depremi!(8/10)9


Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe derbisindeki performansına, "İyi niyetliydi ama fiziği artık kaldırmıyor" yorumunu getirdi.



Cim-Bom'da yöneticiler senelik maliyeti 5 milyon euro olan Sneijder'le ilgili Tudor'a haksızlık yapıldığı konusunda birleşirken, 32 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon takımda olmaması gerektiği belirtiliyor.



TUDOR DA İSTEMİYOR

Fenerbahçe maçı öncesi Adanaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında yedek soyunan ve gelen baskılar üzerine derbide 11'de sahaya sürülen Sneijder'i eleştiren sarı-kırmızılı idareciler, "Tudor'a haksızlık ediliyor bu konuda. Sneijder'in hali ortada. Fiziği artık kaldırmıyor. Gelecek sezon için Sneijder'a göre bir takım kurmak riskli. Bu nedenle en iyisi Sneijder'in yerine alternatifler bulmak" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Galatasaray  Da  Sneijder  Depremi    haber

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