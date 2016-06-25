

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in bir röportajında, yöneticileri suçlayan konuşmaları ortalığı karıştırmıştı. Hollandalı oyuncuya ceza vermek için harekete geçen yönetim, "Söz savunmanın" dedi.







YÖNETİM RAHATSIZ







Hollandalı futbolcunun, sözlerinden büyük rahatsızlık duyulurken, Sneijder ise daha sonra sosyal medya hesabından röportajının çarpıtıldığını dile getirip, topu gazeteye atmıştı. Milliyet Gazetesinin haberine göre; olayın peşini bırakmayan Galatasaray Yönetimi, geçen hafta İstanbul'a gelen menajer Guido Albers'e durumu iletti. O da Sneijder ile benzer ifadeler kullanarak, sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.







"SES KAYDINI BİZE İLETİN"







Bunun üzerine Yönetim, "Madem çarpıtıldı, çarpıtılmamış metni veya ses kaydını bize iletin" talimatını verdi. Aradan bir hafta geçmesine rağmen sarı-kırmızılılara henüz "gerçek" konuşma ulaşmadı.