O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

galatasaray'da sneijder antrenmana çıkmadı!

GALATASARAY'DA SNEİJDER ANTRENMANA ÇIKMADI!

Yeni sezon hazırlıklarına bugün teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde başlayan Galatasaray'da Sneijder krizi sürüyor.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 17:39
Puan Ver : Galatasaray'da Sneijder Antrenmana Çıkmadı!(7/10)7


Yeni sezon hazırlıklarına bugün teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde başlayan Galatasaray'da Sneijder krizi sürüyor.



Hollandalı futbolcu, takımın bugün gerçekleştirdiği idmana katılmadı. Galatasaray Yönetimi'nin bugünkü çalışmada yer alması için haber gönderdiği Sneijder'in hangi sebeple antrenmana gelmediği henüz bilinmiyor.



Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bu gelişme sonrası, mazeret bildirmeyen 32 yaşındaki yıldız futbolcuya disiplin yönetmeliği gereği ceza vereceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere daha önce verdiği röportaj sebebiyle de Sneijder'e ceza verileceği gündeme gelmişti.



Yönetim ile Sneijder arasında uzun süredir esen soğuk rüzgarların yıldız futbolcunun antrenmana çıkmaması ile birlikte nasıl bir hâl alacağı merakla bekleniyor.








Etiketler: Galatasaray  Da  Sneijder  Antrenmana  Çıkmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER