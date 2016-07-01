

Yeni sezon hazırlıklarına bugün teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde başlayan Galatasaray'da Sneijder krizi sürüyor.







Hollandalı futbolcu, takımın bugün gerçekleştirdiği idmana katılmadı. Galatasaray Yönetimi'nin bugünkü çalışmada yer alması için haber gönderdiği Sneijder'in hangi sebeple antrenmana gelmediği henüz bilinmiyor.







Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bu gelişme sonrası, mazeret bildirmeyen 32 yaşındaki yıldız futbolcuya disiplin yönetmeliği gereği ceza vereceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere daha önce verdiği röportaj sebebiyle de Sneijder'e ceza verileceği gündeme gelmişti.







Yönetim ile Sneijder arasında uzun süredir esen soğuk rüzgarların yıldız futbolcunun antrenmana çıkmaması ile birlikte nasıl bir hâl alacağı merakla bekleniyor.