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galatasaray'da semih kaya problemi

GALATASARAY'DA SEMİH KAYA PROBLEMİ

Galatasaray'da Semih Kaya'nın performansı eleştiri topluyor. Rakamlar da Semih Kaya'nın kötü bir performans sergilediğini gösteriyor.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:42
Puan Ver : Galatasaray'da Semih Kaya Problemi(6/10)3


Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı 4-0'lık yenilgide özellikle Semih Kaya'nın kötü performansı eleştiri aldı. Başakşehir forveti Adebayor'u marke etmekte güçlük çeken ve yenilen gollerdeki müdehale yetersizliği, Semih Kaya'nın hedef tahtasına oturtulmasına neden oldu. Milli futbolcunun lige genelindeki performansına bakınca, eleştirilerin pek de haksız olduğu söylenemez.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Da  Semih  Kaya  Problemi    haber

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