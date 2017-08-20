Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'a konuk olduğu maçın öncesinde kaptan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı taraftarlarca tribüne çağrıldı; ancak milli yıldız bu çağrıya cevap vermedi.

ÖSTERSUNDS MAÇINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve son dönemdeki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında Türk Telekom'da bulunan sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kalmış, küfür ve protestolara G.Saray armasını gösterek karşılık vermişti.

TRİBÜNE GİTMEDİ

Milli yıldız, Ankara'daki kritik maç öncesi deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlarca tribüne çağrıldı; ancak başarılı oyuncu bu çağrıya cevap vermeyerek tepkisini ortaya koydu.

Kaynak: haberinburada