GALATASARAY'DA SELÇUK İNAN, HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI
Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sakatlığı korkuttu! Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçının 36. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Orta sahada girdiği ikili mücadele sonunda kendini yere bırakan Selçuk İnan, bir süre yerden kalkamadı. Galatasaray sağlık ekibi, Selçuk'un tedavisi için sahaya girerken tecrübeli oyuncu maça devam edemedi.
Selçuk İnan, yerini Koray Günter'e bırakırken futbolcunun sakatlığının ciddiyeti yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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