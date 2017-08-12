İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Galatasaray'da Savunma Portekizce , Hücumcular Fransızca Konuşuyor

GALATASARAY'DA SAVUNMA PORTEKİZCE , HÜCUMCULAR FRANSIZCA KONUŞUYOR

Galatasaray'ın savunma bölgelerindeki yeni transferleri Mariano, Maicon ve Fernando Portekizce, ofansif bölgedeki transferleri Ndiaye, Belhanda, Gomis ve Feghouli ise Fransızca konuşuyor.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Galatasaray'da Savunma Portekizce , Hücumcular Fransızca Konuşuyor(7/10)3

Yepyeni bir takım kuran Galatasaray'da Hollanda egemenliği sona erdi. Riekerink'in ardından Sneijder'le yollar ayrıldı, de Jong kadro dışı bırakıldı, Donk'un da bileti kesildi.

SAVUNMACILAR PORTEKİZCE, ORTA SAHALAR FRANSIZCA KONUŞUYOR

Kadrosunu 7 transferle güçlendiren sarı-kırmızılılar savunmayı Brezilya'dan, hücumu ise futbol altyapısını Fransa'da almış isimlerden seçti. İlk 11'de yerleri garanti olan kaleci Muslera, sağ bek Mariano, stoper Maicon ve ön libero Fernando aynı dili (Portekizce) konuşuyorlar. Hücum oyuncuları da savunma hattı gibi iletişim sıkıntısı çekmeyecek. Ofansif orta saha Ndiaye, 10 numara Belhanda, forvet Gomis ve yeni transfer Feghouli birbirleriyle Fransızca konuşarak anlaşacaklar. Yeni Galatasaray'da saha içinde Türkçe'den çok Portekizce ve Fransızca konuşulacak. Serdar Aziz dışında Tudor'un planladığı ideal ilk 11'de yerli oyuncu bulunmuyor.

SERDAR AZİZ 11'E, AHMET KULÜBEYE

Galatasaray'da Östersunds maçları ve hazırlık kampında iyi bir görüntü sergilemeyen Ahmet Çalık formasını Serdar Aziz'e kaptırdı. Tudor sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar'ı çift kale maçlarda Maicon'un yanında as takımda oynatıyor. Hırvat hocanın Kayserispor maçına yönelik taktik çalışmalarda Muslera- Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes- Fernando- Sinan, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues- Gomis ilk 11'ini denediği öğrenildi.

Kaynak: Sabah


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Savunma  Portekizce    Hücumcular  Fransızca  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER