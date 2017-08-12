Galatasaray'ın savunma bölgelerindeki yeni transferleri Mariano, Maicon ve Fernando Portekizce, ofansif bölgedeki transferleri Ndiaye, Belhanda, Gomis ve Feghouli ise Fransızca konuşuyor.

Yepyeni bir takım kuran Galatasaray'da Hollanda egemenliği sona erdi. Riekerink'in ardından Sneijder'le yollar ayrıldı, de Jong kadro dışı bırakıldı, Donk'un da bileti kesildi.

SAVUNMACILAR PORTEKİZCE, ORTA SAHALAR FRANSIZCA KONUŞUYOR

Kadrosunu 7 transferle güçlendiren sarı-kırmızılılar savunmayı Brezilya'dan, hücumu ise futbol altyapısını Fransa'da almış isimlerden seçti. İlk 11'de yerleri garanti olan kaleci Muslera, sağ bek Mariano, stoper Maicon ve ön libero Fernando aynı dili (Portekizce) konuşuyorlar. Hücum oyuncuları da savunma hattı gibi iletişim sıkıntısı çekmeyecek. Ofansif orta saha Ndiaye, 10 numara Belhanda, forvet Gomis ve yeni transfer Feghouli birbirleriyle Fransızca konuşarak anlaşacaklar. Yeni Galatasaray'da saha içinde Türkçe'den çok Portekizce ve Fransızca konuşulacak. Serdar Aziz dışında Tudor'un planladığı ideal ilk 11'de yerli oyuncu bulunmuyor.

SERDAR AZİZ 11'E, AHMET KULÜBEYE

Galatasaray'da Östersunds maçları ve hazırlık kampında iyi bir görüntü sergilemeyen Ahmet Çalık formasını Serdar Aziz'e kaptırdı. Tudor sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar'ı çift kale maçlarda Maicon'un yanında as takımda oynatıyor. Hırvat hocanın Kayserispor maçına yönelik taktik çalışmalarda Muslera- Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes- Fernando- Sinan, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues- Gomis ilk 11'ini denediği öğrenildi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada