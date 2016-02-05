O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

galatasaray'da savunma krizi

GALATASARAY'DA SAVUNMA KRİZİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Torku Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda maç öncesinde savunma sıkıntısı yaşanıyor.

Tarih : 05 Şubat 2016, 12:38
Puan Ver : Galatasaray'da Savunma Krizi(7/10)5


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Torku Konyaspor'u konuk edecek.



Süper Lig'de 19. haftada deplasmanda 3-2 kaybettiği Osmanlıspor maçıyla zirve yarışında ciddi yara alan sarı-kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe'nin 13, iki maçı eksik ikinci Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü. Galatasaray, sezonun ilk yarısında 4-1 yendiği rakibini yine mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.



Türk Telekom Arena'da yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.



SAVUNMA SIKINTISI YAŞANIYOR



Galatasaray'da Torku Konyaspor maçı öncesinde savunma sıkıntısı yaşanıyor.



Sarı-kırmızılı ekipte savunmanın önemli oyuncularından Hakan Kadir Balta sarı kart cezalısı olduğu için yarınki müsabakada görev yapamayacak. Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanan Semih Kaya ve Jason Denayer'in durumları da teknik direktör Mustafa Denizli'yi düşündürüyor. Semih Kaya henüz takımla çalışmalara başlayamazken, Denayer takımla bir antrenmana çıkabildi.



Denizli'nin bu futbolcuların yokluğunda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev verdiği Koray Günter'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.



Deneyimli teknik adamın, orta sahaya transfer edilen Ryan Donk'u stopere çekip, yerine başka bir oyuncuya da forma verebileceği bildirildi.



Ayrıca Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin, Olcan Adın ve Fernando Muslera, Torku Konyaspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Mersin İdmanyurdu maçında forma giyemeyecek.



PODOLSKİ, TAKIMA DÖNÜYOR



Sakatlığı nedeniyle 40 gündür takımdan ayrı kalan Alman futbolcu Lukas Podolski yarınki maçta forma giyebilecek.



Ülkesi Almanya'da tedavi olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Podolski, hafta başında İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara katıldı.



Podolski'nin yokluğunda forma giyen ve gösterdiği performansla dikkati çeken Sinan Gümüş'ün yine ilk 11'de yer alması bekleniyor.








Etiketler: Galatasaray  Da  Savunma  Krizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER