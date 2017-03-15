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galatasaray'da sammer sürprizi!

GALATASARAY'DA SAMMER SÜRPRİZİ!

Galatasaray'a sportif direktörlük görevi için sürpriz öneri: Sammer!Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'

Tarih : 15 Mart 2017, 09:18
Puan Ver : Galatasaray'da Sammer Sürprizi!(5/10)6


Galatasaray'a sportif direktörlük görevi için sürpriz öneri: Sammer!



Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da son iki sezondur transfere harcanan paraların karşılığını alamamaktan şikayetçi olan ve futbol şubesinin profesyonel isimlere teslim edilmesini isteyen kulüp üyeleri, yönetime Matthias Sammer önerisini sundu.



Almanya Futbol Federasyonu'nun ardından Bayern Münih'te çalışan Matthias Sammer şu an boşta.



Efsane teknik adam Derwall örneğinden yola çıkan kulübe yakın üyeler, Sammer gibi bir isme ihtiyaç duyulduğunu ve sportif direktör olarak göreve getirilmesi gerektiğini söylüyorlar.



 



kaynak:haberler








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