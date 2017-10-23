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Galatasaray'da Sakatlanan Serdar Aziz, Trabzonspor Maçında Oynayabilecek

GALATASARAY'DA SAKATLANAN SERDAR AZİZ, TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe derbisinde sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Galatasaraylı Serdar Aziz, Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Tarih : 23 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Galatasaray'da Sakatlanan Serdar Aziz, Trabzonspor Maçında Oynayabilecek(9/10)5

Fenerbahçe ile evinde golsüz berabere kalan Galatasaray'a, derbinin ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Serdar Aziz'den iyi haber geldi. Milli stoperin yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı ve pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçının 23 kişilik kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

NDIAYE'NİN DURUMU DA İYİ

Sarı-kırmızılı ekipte maçın sonralarına doğru hafif sakatlık yaşayan Ndiaye'nin de durumunun iyi olduğu belirtildi. Senegalli oyuncu Trabzonspor maçında oynayabilecek durumda.

SELÇUK İNAN 11'E DÖNÜYOR

Derbide kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda ise teknik direktör Tudor'un hafta boyunca antrenman performansına göre Selçuk İnan'ı ilk 11'e alma ihtimali bulunuyor. Hırvat teknik adam, milli takımın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada iyi bir görüntü ortaya koyan ve Konyaspor karşısında performansını yükselten deneyimli oyuncuya Trabzon deplasmanında şans verebilir.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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