GALATASARAY'DA SAKATLANAN MARİANO, DEVREYİ KAPATTI
Dün oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan Galatasaraylı Mariano, devre arasına kadar oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Süper Ligde dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Mariano'nun sağlık durumu belli oldu.
ADALESİNDE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçın 10. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak, "Yapılan MR tetkiklerinin ardından, sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Mariano'nun, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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