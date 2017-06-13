

Galatasaray, Sabri ile sözleşme uzatmama kararı aldı. A Spor'un verdiği bilgiye göre Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun biten sözleşmesini yenilemeyecek ve yollarını ayıracak.







Galatasaray altyapısından yetişen ve 2003 yılından bu yana A Takım kadrosunda yer alan Sabri Sarıoğlu bu sezon sözleşmesini tamamlamıştı.







Sarı kırmızılı takım, Sabri'nin geleceğini değerlendirdi ve 'buraya kadar' dedi. Kariyerinde G.Saray formasıyla 6 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kazanan Sabri uzun yıllar Milli Takımın da sağ beki olarak görev yaptı.











kaynak:sabah