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galatasaray'da sabri sarıoğlu dönemi bitti!

GALATASARAY'DA SABRİ SARIOĞLU DÖNEMİ BİTTİ!

Galatasaray, uzun yıllardır formasını giyen Sabri ile sözleşme uzatmama kararı aldı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 17:17
Puan Ver : Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu Dönemi Bitti!(10/10)10


Galatasaray, Sabri ile sözleşme uzatmama kararı aldı. A Spor'un verdiği bilgiye göre Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun biten sözleşmesini yenilemeyecek ve yollarını ayıracak.



Galatasaray altyapısından yetişen ve 2003 yılından bu yana A Takım kadrosunda yer alan Sabri Sarıoğlu bu sezon sözleşmesini tamamlamıştı.



Sarı kırmızılı takım, Sabri'nin geleceğini değerlendirdi ve 'buraya kadar' dedi. Kariyerinde G.Saray formasıyla 6 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kazanan Sabri uzun yıllar Milli Takımın da sağ beki olarak görev yaptı.

 



 



kaynak:sabah








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