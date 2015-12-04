

Galatasaray Yönetim Kurulu, takımın en eski futbolcusu olan Sabri Sarıoğlu hakkında kritik bir karar aldı.







Sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde yer alan 'otomatikman uzar' maddesini iptal etti.







Galatasaray Kulübü konu ile ilgili kararını resmi siteden açıkladı:







"Profesyonel futbolcumuz Sabri Sarıoğlu ile şirketimiz arasında 1+1 sezon olarak imzalanan sözleşmenin, oyuncunun sezon içinde belli maç sayısına ulaşması halinde otomatik olarak uzama opsiyonu karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde iptal edilmiştir.







Altyapıdan yola çıkan, en zor zamanlarda kaptanlık pazubandını taşıyan ve her şart altında Galatasaray için terinin son damlasına kadar savaşan oyuncumuza, sergilediği Galatasaraylılık duruşundan ötürü teşekkür ederiz.







Kendisinin geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde da bu forma ve arma için elinden gelenin en iyisini yapacağına olan inancımız tamdır."