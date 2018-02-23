Galatasaray'ın Bursaspor ile karşılaştığı maçta Ryan Donk, gözüne aldığı darbenin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaştığı maçta Ryan Donk, gözüne aldığı darbenin ardından sakatlanıp oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Serdar Aziz'in attığı golün ardından gol sevincinde Belhanda'nın parmağı gözüne denk gelen Donk, kendisini yere bıraktı ve bir süre saha dışında tedavisi yapıldı.

DONK YERİNE YASİN...

Sakatlığının ardından oyuna devam edemeyen Donk, maçın 54. dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.

Kaynak: haberinburada