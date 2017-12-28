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Galatasaray'da piyango Sinan ile Yasin'e vurdu

GALATASARAY'DA PİYANGO SİNAN İLE YASİN'E VURDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan Yasin ve Sinan'ın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Galatasaray'da Piyango Sinan İle Yasin'e Vurdu(6/10)2

Fatih Terim etkisi Galatasaray'da kendisini çok net şekilde gösterdi.

Bucaspor maçında Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin'in performansları dikkat çekerken Terim'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yasin için yönetimden yeni sözleşme istediği, bir süredir maaşına zam isteyen Sinan için uygun şartlı yeni bir sözleşme talep ettiği ortaya çıktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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