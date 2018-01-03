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Galatasaray'da Patrice Evra'nın Transferine Gomis Kefil Oldu

GALATASARAY'DA PATRİCE EVRA'NIN TRANSFERİNE GOMİS KEFİL OLDU

Galatasaray'da Patrice Evra'nın transferi gündeme gelirken Fransız golcü Gomis kefil oldu: Tam bir lider. Buraya gelirse çok büyük iş yapar.

Tarih : 03 Ocak 2018, 14:40
Puan Ver : Galatasaray'da Patrice Evra'nın Transferine Gomis Kefil Oldu(6/10)2

Galatasaray'da Patrice Evra transferine Bafetimbi Gomis kefil oldu. Fransız golcü, vatandaşı için sarı-kırmızılılara olumlu referans vererek, gelmesi halinde önemli katkı yapacağını söyledi.

Gomis'in Evra ile ilgili olarak, "Tam bir lider. Oynadığı takımlar zaten kalitesini anlatıyor. Galatasaray'a gelirse çok büyük iş yapar. Hem karakteri hem de futbol özellikleri ile bize çok büyük katkısı olacaktır. Evra da gelmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gayet iyi biliyor" diye konuştuğu öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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