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Galatasaray'da olağanüstü hal! Kurul 16 Ağustos'ta toplanacak

GALATASARAY'DA OLAĞANÜSTÜ HAL! KURUL 16 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Galatasaray'da 24 divan üyesinin yazılı talebi doğrultusunda, 13 Eylül'de yapılması planlanan Divan Kurulu, 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Galatasaray'da Olağanüstü Hal! Kurul 16 Ağustos'ta Toplanacak(7/10)3

Galatasaray Kulübü, üyelerden gelen talep üzerine Olağanüstü Divan Kurulu yapacak. Sarı kırmızılı kulübün 16 Ağustos'taki Divan Kurulu, İstanbul Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek. Daha önce Divan Kurulu'nun 13 Eylül'de toplanması planlanıyordu.



HARCAMALAR MASAYA YATIRILACAK



Kulüp üyeleri; transfer sezonunda yapılan harcamalar, oyunculara verilen ücretler ve bilançodaki detaylarla ilgili imza toplayarak Divan Kurulu Başkanlığı'na iletti. Olağanüstü toplanan Divan Kurulu Başkanlığı da imzaları değerlendirdi ve 16 Ağustos isteğini kabul etti.



Olağanüstü Divan Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek'in transfer döneminde yapılan harcamalar ve güncel konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor.



Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle :



"24 ÜYE İSTEDİ"



"Değerli Üyemiz;



Tüzüğümüzün 101/5 maddesi uyarınca 24 Divan üyesinin yazılı talebiyle Divan Kurulu 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü, saat 13:30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de olağanüstü toplanacaktır. Sayın üyelerimizin teşriflerini rica eder, Saygılar sunarım.



İrfan Aktar



Galatasaray Spor Kulübü



Divan Kurulu Başkanı



GÜNDEM:



1-Sportif AŞ bünyesinde, son 2 ay içinde futbol takımımızla ilgili yapılan transferlerin maliyeti (oyuncu ücretleri, menajer komisyonları ve vergiler dahil olmak üzere) Bu maliyetin mali kaynağı ve finansmanı hakkında bilgi sunulması ve görüşülmesi.



2-Riva-Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesislerimizle ilgili bilgi sunulması."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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