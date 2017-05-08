

Galatasaray'ın kulüp üyelerinden avukat Ali Güvenç Kiraz, Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde imza toplama çalışmalarına başladıklarını duyurdu.



Ali Güvenç Kiraz yaptığı açıklamada. tüzük gereği kaydı açık üyelerin 5'te 1'inin imzasıyla olağanüstü genel kurula gidilebildiğini vurgulayarak, "Çalışmalara başladık ve ilk imzayı ben attım." dedi.



Son yapılan mali genel kurulda 7 bin 800 civarı kaydı açık üye bulunduğunu, bu rakamı 8 bin kabul etmeleri halinde de bin 600 imzanın erken seçime gitmek için yeterli olduğunu anlatan Kiraz, "Hazırladığımız formu yaklaşık 1 hafta içine tüm üyelere ulaştıracağız. Şu anda çok enteresan bir ilgi var. Üyelerimizin, Galatasaray'ın içinde bulunduğu mevcut duruma kayıtsız kalmayacaklarına inanıyoruz. İlk 15 gün içinde 500 imzaya ulaşmamız halinde, çalışmayı sürdüreceğiz. Aksi durumda ise sonlandıracağız." diye konuştu.







kaynak:sabah