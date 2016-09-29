Ligde iyi gitse de mali sıkıntıları süren Galatasaray'da gözler Riva ve Florya'nın satışının oylanacağı genel kurula çevrildi. Riekerink ve futbolcuların eylül maaşlarını henüz veremeyen Dursun Özbek yönetimi, kongreden çıkacak karara göre hareket edecek.



Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray'da mali sıkıntılarla boğuşan yönetim, kurtuluş yolunu 22 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda görüyor.







Kongrede Emlak Konut'la anlaştıkları Riva ve Florya arazisinin satışını üyelerin onayına sunacak olan Dursun Özbek yönetimi, eylül ayında futbolculara ödenmesi gereken yıllık ücret taksitlerini henüz yatıramadı. Yaşanan mali krizden, Hollandalı hoca Jan Olde Riekerink'in de nasibini aldığı ve bu ayki maaşını alamadığı ortaya çıktı.