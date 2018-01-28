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Galatasaray'da Ndiaye'nin Ardından Belhanda da Yolcu

GALATASARAY'DA NDİAYE'NİN ARDINDAN BELHANDA DA YOLCU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından son iki haftadır ilk 11'e alınmayan Younes Belhanda'ya Fransa ile Almanya'dan talip çıktı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : Galatasaray'da Ndiaye'nin Ardından Belhanda Da Yolcu(6/10)2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından son iki haftadır ilk 11'e alınmayan Younes Belhanda'ya da talip çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcuyu Almanya'dan Werder Bremen ile Fransa Ligi'nde yer alan eski takımı Nice'in istediği ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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