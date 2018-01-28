GALATASARAY'DA NDİAYE'NİN ARDINDAN BELHANDA DA YOLCU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından son iki haftadır ilk 11'e alınmayan Younes Belhanda'ya Fransa ile Almanya'dan talip çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından son iki haftadır ilk 11'e alınmayan Younes Belhanda'ya da talip çıktı.
Sarı-kırmızılı futbolcuyu Almanya'dan Werder Bremen ile Fransa Ligi'nde yer alan eski takımı Nice'in istediği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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