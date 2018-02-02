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Galatasaray'da Nagatomo İlk Antrenmanına Çıktı

GALATASARAY'DA NAGATOMO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Japon sol bek oyuncusu Nagatomo, sarı-kırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıktı. Yıldız futbolcu antrenman sonrası, "Fatih Terim ile birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi.

Tarih : 02 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Galatasaray'da Nagatomo İlk Antrenmanına Çıktı(7/10)3

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam Atiker Konyaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncuların yer aldığı grupta ise ilk olarak aerobik koşu ve açma - germe hareketleri yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda 5'e 5 çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

NAGATOMO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Yeni transfer Yuto Nagatomo, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi yarın saat 14.00'te bir idman daha gerçekleştirildikten sonra saat 17.00'de özel bir uçakla Sivas'a hareket ederek Sivas'ta kampa girecek.

NAGATOMO'DAN TARAFTARA MESAJ

Japon futbolcu çıktığı ilk antrenmandan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, "Takımımla ilk antrenmanım! Yeni takım arkadaşlarım ve hocam Fatih Terim ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Herkes beni çok iyi karşıladı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Herkese çok teşekkürler" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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