Galatasaray'da Dursun Özbek, seçim kararı aldıktan sonra başkan adaylığı için ortaya atılan isimlerden biri de Duygun Yarsuvat idi...

Sarı-Kırmızılılarda başkanlığa aday olacağı iddia edilen Duygun Yarsuvat kesin kararını verdi. Yarsuvat, Başkan Dursun Özbek'e seçime girmeyeceğini söyledi.

Kaynak: haberinburada