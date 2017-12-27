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Galatasaray'da muhalif kanat resmen çöktü

GALATASARAY'DA MUHALİF KANAT RESMEN ÇÖKTÜ

Galatasaray'da eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, yapılacak seçimde başkanlığa adaylığını koymayacak.

Tarih : 27 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Galatasaray'da Muhalif Kanat Resmen Çöktü(8/10)4

Galatasaray'da Dursun Özbek, seçim kararı aldıktan sonra başkan adaylığı için ortaya atılan isimlerden biri de Duygun Yarsuvat idi...

Sarı-Kırmızılılarda başkanlığa aday olacağı iddia edilen Duygun Yarsuvat kesin kararını verdi. Yarsuvat, Başkan Dursun Özbek'e seçime girmeyeceğini söyledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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