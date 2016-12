Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün düzenlenen Eylül ayı divan kurulu toplantısında kulübün içinde bulunduğu borç yükünden kurtulması için 22 Ekim tarihini milat olarak gördüklerini açıkladı. Özbek, Riva ve Florya arazileri için Emlak Konut GYO ile yaptıkları protokolün 22 Ekim'de genel kurul üyelerine sunulacağını belirterek, “Galatasaray'ın Ali Sami Yen Bey'den sonraki en önemli genel kuruluna hazırlanıyoruz. 22 Ekim'de Galatasaray'ın mali bağımsızlığının hazırlığı olacak bir genel kurula hazırlanıyoruz. Bunun içinde iki proje var. Biri Riva, diğeri Florya... Galatasaray'ın gayrimenkullerinin değerlendirilmesi gerekliliğini daha önce söylemiştim. Her sene 120 milyon TL faiz ödeyerek kulübü çok uzun vadeye taşıyamazsınız. Bir buçuk seneden beri bununla cebelleşiyoruz. Dolayısıyla Galatasaray, sahada aldığı başarıyı sahanın dışına taşımak zorunda. Yapılması gereken eldeki potansiyel değerleri kullanmak suretiyle mali bağımsızlığına kavuşması ve faiz yükünden kurtulması gerekmektedir. Riva ve Florya sonrası 500 milyon dolar çerçevesinde bir gelir bekliyorum. Bu paranın çoğu bir tek şey için; mali yapıyı düzeltmek, banka borçlarından kurtulmak üzere kullanılacak. ‘Bu para ne olacak' diyenler var. Her şey önümüzde. Bankalara 230 milyon dolar borç var. Her sene üstüne 40 milyon faiz ve kur farkı ekleniyor. Böyle bir borç içinde olsanız siz ne yaparsınız? Genel kurul tarihi bir karar verecek. Galatasaray'ın bu borç sarmalından mali serbestliği ve disiplini yakalaması açısından burada çok değerli bir karara imza atılacak” dedi.