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galatasaray'da kriz! idmana çıkmayı reddettiler...

GALATASARAY'DA KRİZ! İDMANA ÇIKMAYI REDDETTİLER...

Galatasaray'ın 3-1'lik Kasımpaşa yenilgisi kulüpte taşları yerinden oynattı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:21
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Mücadelenin ardından önce teknik direktör Igor Tudor "Hiç kimse beni dinlemiyor, bırakıyorum" diyerek ayrılık kararı aldı.



Başkan Dursun Özbek, "Sezon sonunda oturur konuşuruz. Sorun ne, bize tek tek anlat. Çözümü birlikte bulalım" diyerek Hırvat Hoca'yı ikna etti.



Galatasaray'daki krizin perde arkasında yaşananlar beIN Sports'ta yayınlanan Maraton programında dile getirildi.



Soyunma odasında ertesi gün 18.00'e idman koyduğunu söyleyen Tudor'a; Sneijder, Chedjou, De Jong ve Bruma karşı çıktı.



İzin günleri olduğunu dile getiren bu dört isim idmana çıkmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine Tudor, sportif direktör Cenk Ergün'e dönerek başkan Dursun Özbek'i aramasını istedi.



 



kaynak:sabah








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