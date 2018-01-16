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Galatasaray'da Kaan Ayhan Transferi Sezon Sonuna Kaldı

GALATASARAY'DA KAAN AYHAN TRANSFERİ SEZON SONUNA KALDI

Galatasaray'da Fatih Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

Tarih : 16 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : Galatasaray'da Kaan Ayhan Transferi Sezon Sonuna Kaldı(8/10)4

Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Kaan Ayhan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fortuna Düsseldorf'la sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan Kaan'la devre arasında temasa geçildi.

23 yaşındaki milli oyuncunun sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı. Serbest kalma bedeli 1.5 milyon Euro olan Kaan Ayhan için Galatasaray sezon sonunu bekleyecek ve Asamoah gibi bu transferi de bedavaya bitirecek.

FERNANDO 15 GÜN SONRA HAZIR

Sabah'ın haberine göre; Göztepe maçında sağ diz iç yan bağlarında yırtık meydana gelen Fernando'nun 3 haftalık tedavisi sona erdi. Galatasaray'ın Brezilyalı ön liberosu takımdan ayrı düz koşulara başladı. Fernando'nun Şubat ayı başındaki Sivasspor deplasmanına hazırlandığı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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