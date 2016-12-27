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galatasaray'da imzalar atıldı!

GALATASARAY'DA İMZALAR ATILDI!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler" dedi

Tarih : 27 Aralık 2016, 12:13
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva - Florya projeleri için Emlak Konut ile resmi imzaların atıldığını açıkladı. Özbek, "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler" dedi.



 



kaynak:habertürk








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