Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler" dedi



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva - Florya projeleri için Emlak Konut ile resmi imzaların atıldığını açıkladı. Özbek, "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler" dedi.







kaynak:habertürk