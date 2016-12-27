GALATASARAY'DA İMZALAR ATILDI!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler" dedi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva - Florya projeleri için Emlak Konut ile resmi imzaların atıldığını açıkladı. Özbek, "Emlak Konut ile bugün sözleşme imzalandı. Riva ve Florya, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için önemli projeler" dedi.
kaynak:habertürk
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