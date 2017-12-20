GALATASARAY'DA İLK KARAR HASAN ŞAŞ
Dursun Özbek yönetimi, yapılacak olağanüstü genel kurul nedeniyle 20 Ocak'a kadar takımı Hasan Şaş'a emanet etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da 20 Ocak'a kadar takımı Hasan Şaş'ın çalıştırması bekleniyor.
Göztepe maçına takımı Emrah Bayraktar çıkaracak… Devre arasında takımı Türk bir teknik adam çalıştıracak. Bu isim çok yüksek ihtimalle Hasan Şaş olacak. Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak kongreye kadar takımın başına teknik direktör getirmeyecek. Bu kararı da, "yeni yönetimin önünü açmak için aldık" diyerek zaman kazanmak adına açıklayacak.
"HOCA HAZIR"
Özbek, teknik direktörlerinin hazır olduğunu ama eğer Genel Kurul kendilerine yeni dönemde "yola devam derse" ancak açıklayacağını söyleyecek.
(Fotospor)
Kaynak: haberinburada
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