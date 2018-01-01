GALATASARAY'DA İLK AYRILIK BELLİ OLDU
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan gönderilmesi planlanan Emrah Başsan için teklifte bulundu.
Galatasaray'da yeni transferlere yer açma adına gönderilmesi düşünülen Emrah Başsan'a ilk teklif Adana Demirspor'dan geldi.
TFF 1. Lig ekibi, Emrah'ı sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulundu. Güney ekibinin 25 yaşındaki orta sahanın 225 bin euro olan yarım sezonluk maliyetini karşılaması halinde sarı-kırmızılılar bu transfere izin verecek.
1 DAKİKA BİLE OYNAMADI
Sabah'ın haberine göre; Emrah bu sezon Süper Lig'de bir dakika bile forma şansı bulamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupasında Sivas Belediye ile oynanan iki karşılaşmada oynarken 1 gol, 1 asistle takımın galibiyetlerine katkı sağladı.
Kaynak: haberinburada
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