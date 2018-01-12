GALATASARAY'DA İKİNCİ OKTAY MAHMUTİ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter'in yerine başantrenörlüğe Oktay Mahmuti getirildi.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenör Oktay Mahmuti ile bir buçuk yıllığına anlaşmaya vardığı resmen açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başantrenörlük için Mahmuti ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.
6 AY SONRA GERİ DÖNDÜ
Deneyimli teknik adam, 2010-2012'de başantrenörlük yaptığı Galatasaray'a yaklaşık 6 yıl sonra döndü.
Oktay Mahmuti, kariyerinin büyük bölümünü Anadolu Efes'te geçirdi. Lacivert-beyazlı takımda ilk olarak 1992-1993 sezonunda yardımcı antrenör olarak çalışan Mahmuti, 1996'da Koraç Kupası'nı kazanan teknik ekibin parçalarından biri oldu.
ANADOLU EFES'E ÜST ÜSTE 4 SENE ŞAMPİYONLUK YAŞATTI
Anadolu Efes'te 2000-2001 sezonundan itibaren başantrenörlük yapan Mahmuti, takımına üst üste 4 şampiyonluk kazandırdı. 2007-2008 sezonunda İtalya'nın Benetton Treviso takımıyla anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, 2010'da Galatasaray'ın başına geçti. Sarı-kırmızılı ekipteki görevinin ardından bir kez daha Anadolu Efes'i çalıştıran Mahmuti, daha sonra Darüşşafaka'da görev yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Chelsea'nin Yeni Stadının İnşaatı Bir Ailenin Şikayeti Üzerine Durduruldu
- Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi: Sow'u Bize Önerdiler
- Aykut Kocaman Kampa Götürmediği Ozan Tufan'ı Resmen Sildi!
- Fatih Terim İstedi, Bakırköy Belediyesi Metin Oktay Tesislerini Temizledi
- Emre Mor Transferinde Sürpriz Gelişme! Fatih Terim İçin İzin İstedi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar