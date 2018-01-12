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Galatasaray'da İkinci Oktay Mahmuti Dönemi Resmen Başladı

GALATASARAY'DA İKİNCİ OKTAY MAHMUTİ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter'in yerine başantrenörlüğe Oktay Mahmuti getirildi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Galatasaray'da İkinci Oktay Mahmuti Dönemi Resmen Başladı(8/10)4

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenör Oktay Mahmuti ile bir buçuk yıllığına anlaşmaya vardığı resmen açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başantrenörlük için Mahmuti ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

6 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Deneyimli teknik adam, 2010-2012'de başantrenörlük yaptığı Galatasaray'a yaklaşık 6 yıl sonra döndü.

Oktay Mahmuti, kariyerinin büyük bölümünü Anadolu Efes'te geçirdi. Lacivert-beyazlı takımda ilk olarak 1992-1993 sezonunda yardımcı antrenör olarak çalışan Mahmuti, 1996'da Koraç Kupası'nı kazanan teknik ekibin parçalarından biri oldu.

ANADOLU EFES'E ÜST ÜSTE 4 SENE ŞAMPİYONLUK YAŞATTI

Anadolu Efes'te 2000-2001 sezonundan itibaren başantrenörlük yapan Mahmuti, takımına üst üste 4 şampiyonluk kazandırdı. 2007-2008 sezonunda İtalya'nın Benetton Treviso takımıyla anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, 2010'da Galatasaray'ın başına geçti. Sarı-kırmızılı ekipteki görevinin ardından bir kez daha Anadolu Efes'i çalıştıran Mahmuti, daha sonra Darüşşafaka'da görev yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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