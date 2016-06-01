

Galatarasay'ın gözü işte bu ikilide; Edin Dzeko ve Alex Song... Forvet ve orta sahaya takviye kararı alan Galatasaray, top class isimleri radarına aldı. Sarı kırmızılılar, üst düzey iki isim ile transfer için resmen temasa geçti. Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Kamerunlu Alex Song için ayrı ayrı görüşmelere imza attı. Geçtiğimiz hafta Cenk Ergün önce İtalya'ya, ardından da İspanya'ya giderek bu iki ismin transferi için kolları sıvadı.







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Ergün, önce Dzeko'ya Galatasaray forması giydirmek adına menajeri ile masaya oturdu. Kiralama formülü masaya yatırıldı. Roma, Dzeko'nun 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazsa Galatasaray, Manchester City ile pazarlıklarını sıklaştıracak. Dzeko'ya 3.5 milyon Euro garanti ücret teklif edilecek. Sarı kırmızılılar ön libero için de geçen sezon West Ham'da oynayan Barcelona'nın oyuncusu Alex Song ile ciddi şekilde ilgileniyor. Song bonservisiyle transfer edilecek.