O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

galatasaray'da hedef dzeko ve song

GALATASARAY'DA HEDEF DZEKO VE SONG

Bosna Hersekli golcü Dzeko ve Kamerunlu ön libero Song, sarı kırmızılıların liste başındaki isimler. Dzeko için 3.5 milyon Euro garanti ücret teklif edilecek

Tarih : 01 Haziran 2016, 11:32
Puan Ver : Galatasaray'da Hedef Dzeko Ve Song(6/10)8


Galatarasay'ın gözü işte bu ikilide; Edin Dzeko ve Alex Song... Forvet ve orta sahaya takviye kararı alan Galatasaray, top class isimleri radarına aldı. Sarı kırmızılılar, üst düzey iki isim ile transfer için resmen temasa geçti. Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Kamerunlu Alex Song için ayrı ayrı görüşmelere imza attı. Geçtiğimiz hafta Cenk Ergün önce İtalya'ya, ardından da İspanya'ya giderek bu iki ismin transferi için kolları sıvadı.



TEMASLAR HIZLANDIRILDI

Ergün, önce Dzeko'ya Galatasaray forması giydirmek adına menajeri ile masaya oturdu. Kiralama formülü masaya yatırıldı. Roma, Dzeko'nun 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazsa Galatasaray, Manchester City ile pazarlıklarını sıklaştıracak. Dzeko'ya 3.5 milyon Euro garanti ücret teklif edilecek. Sarı kırmızılılar ön libero için de geçen sezon West Ham'da oynayan Barcelona'nın oyuncusu Alex Song ile ciddi şekilde ilgileniyor. Song bonservisiyle transfer edilecek.








Etiketler: Galatasaray  Da  Hedef  Dzeko  Ve  Song    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER