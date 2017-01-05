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galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti

Tarih : 05 Ocak 2017, 15:04
Puan Ver : Galatasaray'da Hazırlıklar Sürüyor(8/10)5


Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kapma giren ve ilk çalışmasını dün akşam saatlerinde yapan sarı-kırmızılı takım, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde kamp otelinin sahasında gerçekleştirilen idman, sağanak altında yapıldı.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Riekerink, pas çalışması sırasında idmanı durdurarak, oyuncularına uyarılarda bulundu. Futbolcuların yoğun yağışa rağmen hırslı görüntüleri dikkati çekti.



 


Sakatlığı bulunan Sinan Gümüş ve Lukas Podolski takımdan ayrı çalışırken, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Tolga Ciğerci idmana katılmadı. Sol el serçe parmağı çıkan kaleci Fernando Muslera, antrenmanın ayakla yapılan kısmında yer aldı.



Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği idmanla devam edecek.



 



kaynak:habertürk








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