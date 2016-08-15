

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan sarı-kırmızılılarda yönetim Blerim Dzemaili ve Jason Denayer'e odaklandı







Bologna ile prensip anlaşmasına varan Blerim Dzemaili, kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak daha önce 2 milyon euroluk teklif karşısında Dzemaili'yi satmayı düşünen yönetim, İtalyan ekibinin 1.3 milyon eurodan yukarı çıkmaması üzerine beklemeye geçti. İki kulübün temasları devam ederken, sarı-kırmızılıların Dzemaili için en az 1.5 milyon euro istediği ifade edildi.







Galatasaray'ın 1 sezon daha kiralamak istediği Jason Denayer konusunda da görüşmeler sürüyor. İngiliz ekibiyle masaya oturan Galatasaray, Denayer'in kiralama bedeli ve oyuncunun yıllık alacaklarının planlanması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray yönetimi Denayer'in ailesiyle de görüşürken, Belçikalı futbolcunun 1 yıl daha kiralık olarak forma giymeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde sözleşmenin imzalanabileceği vurgulandı.