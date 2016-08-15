O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

galatasaray'da gündem dzemaili ve denayer

GALATASARAY'DA GÜNDEM DZEMAİLİ VE DENAYER

Dzemaili'nin Bologna'ya transferi konusunda görüşmeler sürerken, Denayer'in de bir sene daha kiralanması düşünülüyor.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:51
Puan Ver : Galatasaray'da Gündem Dzemaili Ve Denayer(0/10)


 Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan sarı-kırmızılılarda yönetim Blerim Dzemaili ve Jason Denayer'e odaklandı



Bologna ile prensip anlaşmasına varan Blerim Dzemaili, kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak daha önce 2 milyon euroluk teklif karşısında Dzemaili'yi satmayı düşünen yönetim, İtalyan ekibinin 1.3 milyon eurodan yukarı çıkmaması üzerine beklemeye geçti. İki kulübün temasları devam ederken, sarı-kırmızılıların Dzemaili için en az 1.5 milyon euro istediği ifade edildi.



Galatasaray'ın 1 sezon daha kiralamak istediği Jason Denayer konusunda da görüşmeler sürüyor. İngiliz ekibiyle masaya oturan Galatasaray, Denayer'in kiralama bedeli ve oyuncunun yıllık alacaklarının planlanması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray yönetimi Denayer'in ailesiyle de görüşürken, Belçikalı futbolcunun 1 yıl daha kiralık olarak forma giymeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde sözleşmenin imzalanabileceği vurgulandı.








Etiketler: Galatasaray  Da  Gündem  Dzemaili  Ve  Denayer    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER