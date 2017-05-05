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galatasaray'da gündem çin!

GALATASARAY'DA GÜNDEM ÇİN!

Galatasaray için Çinli iş adamı Xingliang ile görüşmeleri sağlayan Galatioto Sports Partners'ın, "Şu anki yapı ile sürdürülebilir devamlılık imkansız. Acilen yatırımcı bulunmalı" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 09:54
Puan Ver : Galatasaray'da Gündem Çin!(10/10)11


Başkan Dursun Özbek, "Çin'den resmi bir teklif yok ama gayriresmi olarak bazı girişimler var" dedikten sonra haberin arkası çorap söküğü gibi gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibe 500 milyon dolar vermek isteyen iş adamının Çinli Zhu Xingliang olduğu ortaya çıkarken görüşmeleri yürüten kurumun ise Galatioto Sports Partners olduğu belirlendi.



DANIŞMANLIK ŞİRKETİ



İnter'in Suning Grup'a, Milan'ın ise Haixa Capital ve Sino-Europe Spor Yatırımları Şirketi'ne satılmasına aracılık eden Amerika menşeili GSP'nin önde gelen ortaklarından Phil Landolphi'nin konuyla yakından ilgilendiği bildirildi. Kendilerini spor finansmanı ve danışmanlık şirketi olarak tanıtan Galatioto Sports Partners ile temaslar bir yıldan uzun bir süredir devam ediyor.



 



kaynak:sabah








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