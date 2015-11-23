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GALATASARAY'DA GÖZLER BU BULUŞMADA !


GALATASARAY'DA GÖZLER BU BULUŞMADA !
Tarih : 23 Kasım 2015, 15:10
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mustafa Denizli görüşmesi öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



Denizli ile görüşeceklerini belirten Özbek, "Bugün Mustafa Denizli ile görüşeceğiz. Anlaşabilirsek Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak. Mustafa Denizli Galatasaray'ın tarihine geçmiş bir futbol adamı. Yönetimden kendisine karşı muhalefet olması mümkün değil. Olumlu karar çıkmasını bekliyoruz. Henüz görüşmedik. Görev süresi konusunda hocanın da görüşü önemli. İzin verirseniz gidip konuşacağım" şeklinde konuştu.



İkili arasında görüşme başladı



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, saat 15.00'da teknik direktör adayı Mustafa Denizli ile Point Otel'de bir araya geldi. İkili arasında görüşme başladı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapılması bekleniyor...








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