

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde sona gelindi. L'Equipe'in verdiği bilgiye göre Fransız futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varan Gomis'in alacağı ücret de belli oldu.







Sarı kırmızılı takımın Gomis'e yıllık 3 milyon Euro vereceği, bu ücretin bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi. Maç başları hariç Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 10 milyon Euro'yu (40 milyon TL) geçecek.







kaynak:sabah