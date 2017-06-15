GALATASARAY'DA GOMİS TRANSFERİ BİTTİ!
Fransızların saygın gazetesi L'Equipe, Galatasaray'ın Gomis'le 3 yıllığına anlaştığını yazdı. Alacağı ücret: Bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde sona gelindi. L'Equipe'in verdiği bilgiye göre Fransız futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varan Gomis'in alacağı ücret de belli oldu.
Sarı kırmızılı takımın Gomis'e yıllık 3 milyon Euro vereceği, bu ücretin bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi. Maç başları hariç Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 10 milyon Euro'yu (40 milyon TL) geçecek.
kaynak:sabah
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