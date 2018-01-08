GALATASARAY'DA GENEL KURUL ÖNCESİ BAŞKAN ADAYLARININ OY PUSULA RENKLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayları renk seçimini yaptı. Dursun Özbek için "kırmızı" Mustafa Cengiz için ise "sarı" pusula kullanılacak.
Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi, başkan adaylarının kullanacağı oy pusulalarının renk seçimi yapıldı.
TOPLANTIDA BAŞKAN ADAYLARI YER ALMADI
Türk Telekom Stadı'nda divan kurulu başkanı İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilen renk seçimi toplantısında, başkan adayları Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yer almadı.
Kura çekimini, Dursun Özbek'in yerine, sicil kurulu üyesi Nihal Özfırat, Mustafa Cengiz'in yerine ise yönetim kurulu aday listesindeki isimlerden Celal Açar yaptı. Kura çekimi sonucu, olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in kırmızı, Mustafa Cengiz'in ise sarı renkli oy pusulası kullanacağı belirlendi.
OY PUSULALARI BASTIRILACAK
Olağanüstü seçimli genel kurul prosedürleri çerçevesinde ilk olarak 29 Aralık'ta başkan adayları listelerini divan kuruluna teslim ederken, renk seçimiyle birlikte ikinci adım da tamamlanmış oldu. Kulüp divan kurulu, belirlenen renklere göre başkan adaylarının oy pusulalarını bastırarak seçimde genel kurul üyelerinin kullanımı için hazırlayacak.
Kaynak: haberinburada
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