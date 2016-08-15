GALATASARAY'DA GECE YARISI OPERASYONU!
Emrah Başsan Galatasaray'dan resmen ayrılıyor. Galatasaray'ın sezon başında Antalyaspor'dan transfer ettiği oyuncu, Süper Lig ekibi ile kiralık olarak anlaştı.
Temmuz ayının başında Galatasaray'ın Antalyaspor'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Emrah Başsan, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Teknik direktör Jan olde Riekerink'in gözüne giremeyen Emrah Başsan yeni futbol sezonda Galatasaray forması giyemeyecek. Çaykur Rizespor, Emrah Başsan için Galatasaray'a kiralama teklifi yaptı.
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