Galatasaray'da Igor Tudor sonrasında takımın başına Fatih Terim getirildi. Efsane isim bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Terim'in gelişi özellikle taraftarlar arasında büyük bir heyecan uyandırırken takım içerisinden de olumlu tepkiler geldi.

İLK "HOŞ GELDİN" DİYEN RYAN DONK OLDU

Futbol takımı tercümanı Mert Çetin İmparator paylaşımında bulunurken Scout Şefi Emre Utkucan'dan da aynı mesaj geldi. Bu iki isim dışında Hollandalı futbolcu Ryan Donk da Terim'e ilk 'hoş geldin' diyen futbolcu oldu.

Kaynak: haberinburada