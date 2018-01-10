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Galatasaray'da Fatih Terim'in Gelmesiyle 2 Bin Kombine Satıldı

GALATASARAY'DA FATİH TERİM'İN GELMESİYLE 2 BİN KOMBİNE SATILDI

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray'da yaşanan hareketlilik tribünlere de yansıdı. Sarı-kırmızılılar devre arasında 2 bin kombine sattı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 17:20
Puan Ver : Galatasaray'da Fatih Terim'in Gelmesiyle 2 Bin Kombine Satıldı(10/10)6

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesi tribünlere olumlu yansıdı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın görev almasından sonra 2 bin civarında kombine satışı gerçekleştiği belirlendi.

Böylece Terim'in gelişi sadece sahaya değil kulübün kasasına da olumlu etki yaptı.

FATİH TERİM GELDİ, TRİBÜNLER HAREKETLENDİ

Galatasaray Kulübü'nün Igor Tudor'un görevine son verip Fatih Terim'le anlaşmasından sonra tribündeki hareketlenme devam ediyor.

Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle sezon başındaki heyecanını kaybeden sarı-kırmızılılarda, Terim'in göreve gelmesinden sonra çıkılan Göztepe karşılaşmasına taraftarlar büyük ilgi göstermiş ve 46 bin 374 kişi Türk Telekom'a gelmişti.

Tecrübeli hoca ile beraber kombine sahiplerinin maça geliş oranındaki yüzde artarken diğer taraftan da yeni kart sahipleri buna eklendi.

2 BİN CİVARINDA TARAFTAR TRİBÜNLERE EKLENDİ

Sarı-kırmızılı kulüp son olarak 21. şampiyonluk yolunda sezonun ikinci yarısı için yeni kombine satışına başlandı. Dünkü satışlar ve yine Terim'in gelişinden sonra alınan kombinelerle beraber 2 bin civarında yeni bir grup tribünlere eklendi.

Galatasaraylı taraftarlar ikinci sezon kombinelerini 500 TL'den başlayan fiyatlarla alabiliyor. Galatasaray'da yeni kombine sahipleri ile beraber toplam kombine satışı 38
bine yaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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