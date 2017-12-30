GALATASARAY'DA FATİH TERİM VE ARDA TURAN OPERASYONU
Fatih Terim ve Arda Turan'a yakın kişiler, iki ismi Galatasaray'da yeniden bir araya getirmek için kolları sıvadı.
Arda Turan önceki gün içişleri eski bakanı Mehmet Ağar'la yemek yemişti. Milli futbolcuya, "Hocadan özür dile, yuvana dön" ifadesini kullanan Mehmet Ağar'Iın Fatih Terim'le de bu konuda görüştüğü ortaya çıktı.
BÜYÜK BASKI VAR
Terim'e 2-3 kişiden daha Arda Turan konusunda baskı geldiği ve tecrübeli teknik adamın bu konudaki tavrının yumuşatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Yaşanacak yeni gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
RIDVAN DİLMEN: ARDA 'FATİH TERİM BİZİM HOCAMIZ' DİYOR
Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen de geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında kısa bir açıklama yapmıştı.
Dilmen, Arda Turan ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, "Arda Turan, 'Fatih Terim bizim hocamız, o iyi olsun' diyor ama Fatih Hoca'yla şampiyon olunur mu, başarı gelir mi konusunda bir yorum yapmaktan kaçınıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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