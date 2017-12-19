GALATASARAY'DA FATİH TERİM DEPREMİ! YÖNETİM ERKEN SEÇİM KARARI ALDI
Galatasaray'da Tudor ile yollar resmen ayrıldı. Bu kararın ardından takımda Fatih Terim çatlağı yaşanınca Başkan Özbek, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti ardından teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verme kararı aldı.
DURSUN ÖZBEK TAKIMIN BAŞINDA FATİH TERİM'İ GÖRMEK İSTİYOR
Bu karardan sonra Özbek'in Fatih Terim'i takımın başında görmek istemesi sonrasında bu karara karşı çıkan yöneticiler oldu.
Dursun Özbek'in ise kimsenin beklemediği bir karar aldığı, Mayıs'ta yapılacak seçimi öne çekerek 'erken seçim' yapma kararı aldığı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
"Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır."
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konu ile ilgili olarak 19 Aralık 2017 Salı günü saat 13:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapacaktır."
DURSUN ÖZBEK: TARAFTARLARIMIZ ENDİŞE ETMESİN
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Dursun Özbek, şunları söyledi:
"Öncelikle Igor Tudor ile yollarımızı ayırdık. Bu durumu kendisine de tebliğ ettik. daha sonra da Galatasaray Spor kulübü olarak da 20 Ocak'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldık. Bugünkü yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray'ın geleceğine zarar veren bir durum var. Galatasaray'a ve Galatasaray'ın menfaatlerine saldırılar oluyor. Yönetim tamamen durumun bilincinde. Taraftarlarımız da endişe etmesin. Galatasaray şampiyonluk yolunda bu süreçten hiç etkilenmeyecektir. Bugünkü yönetim eskisinden daha güçlü bir şekilde bu bir aylık süreçte görevinin başında yer alacaktır"
Kaynak: haberinburada
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