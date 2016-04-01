Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sabri, Hakan ve Sneijder'e kaptan Selçuk İnan ve Denayer de eklendi. Kart cezalısı Olcan'la birlikte toplam altı futbolcu yarın Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.



Spor Toto Süper Lig'de yarın Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'a kötü haberler peş peşe geliyor... Sarı kırmızılı takımda sakat futbolcuların sayısı 5'e yükseldi.







Yaklaşık bir aydır sakat olan Sabri Sarıoğlu'nun ardından, Hakan Balta ve Wesley Sneijder'in milli takımlarda sakatlandığı habere daha önce medyada yer almıştı. Bu futbolculara bugün Selçuk İnan ve Jason Denayer de eklendi.



Selçuk İnan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Milli futbolcunun ilk muayenesi sonucunda sakatlığının çok ciddi olmadığı ancak yarın yapılacak Eskişehirspor maçında oynamayacağı bildirildi.







Portekiz karşısında Belçika Milli Takımı forması giyen Jason Denayer de bu maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle Eskişehir karşılaşmasında oynamayacak.







Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan Sabri, Selçuk, Hakan, Sneijder, Denayer ve kart cezalısı Olcan Adın Eskişehir'de forma giyemeyecek.