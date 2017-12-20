GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'İN İLK RAKİBİ BELLİ OLDU
Galatasaray'da 13 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in ilk rakibi Adnan Öztürk olacak.
Galatasaray'da adeta kaos yaşanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un geleceği için toplanan yönetim kurulundan hem Tudor ile ayrılık hem de 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Camiada gözler teknik direktör adaylarının yanı sıra bir anda başkanlık makamına çevrildi. Kulislerde, olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Adnan Öztürk'ün başkanlık için adaylığını koyacağı konuşuluyor. Öztürk'ün mevcut Başkan Dursun Özbek'in ilk rakibi olmasına büyük bir olasılık gözüyle bakılıyor.
GALATASARAY LİSESİ ÇIKIŞLI
1963 Düzce doğumlu olan Adnan Öztürk, ilköğretimi Düzce Namık Kemal İlkokulu'nda tamamladı. 1982'de Galatasaray Lisesi'ne giren Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi petrol mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi üst düzey yöneticilik programını tamamlayan Öztürk, dünyanın önde gelen çelik firmalarından birinde kariyerine başladı. Öztürk, halen bu şirkette Akdeniz-Ortadoğu ve Türkiye Gelişimi'nden Sorumlu Başkan olarak görevine devam ediyor.
GALATASARAY'DA YÖNETİCİLİK YAPTI
Adnan Öztürk, 2004-2006 yılları ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
Öztürk, aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesi ve Galatasaray Onur Madalyası sahibi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Demba Ba İle 2.5 Yıllık Anlaşma İmzalamaya Hazırlanıyor
- Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar