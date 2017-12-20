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Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk rakibi belli oldu

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'İN İLK RAKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray'da 13 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in ilk rakibi Adnan Öztürk olacak.

Tarih : 20 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Galatasaray'da Dursun Özbek'in İlk Rakibi Belli Oldu(6/10)2

Galatasaray'da adeta kaos yaşanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un geleceği için toplanan yönetim kurulundan hem Tudor ile ayrılık hem de 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Camiada gözler teknik direktör adaylarının yanı sıra bir anda başkanlık makamına çevrildi. Kulislerde, olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Adnan Öztürk'ün başkanlık için adaylığını koyacağı konuşuluyor. Öztürk'ün mevcut Başkan Dursun Özbek'in ilk rakibi olmasına büyük bir olasılık gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY LİSESİ ÇIKIŞLI

1963 Düzce doğumlu olan Adnan Öztürk, ilköğretimi Düzce Namık Kemal İlkokulu'nda tamamladı. 1982'de Galatasaray Lisesi'ne giren Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi petrol mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi üst düzey yöneticilik programını tamamlayan Öztürk, dünyanın önde gelen çelik firmalarından birinde kariyerine başladı. Öztürk, halen bu şirkette Akdeniz-Ortadoğu ve Türkiye Gelişimi'nden Sorumlu Başkan olarak görevine devam ediyor.

GALATASARAY'DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Adnan Öztürk, 2004-2006 yılları ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Öztürk, aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesi ve Galatasaray Onur Madalyası sahibi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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