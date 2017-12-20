GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'E RAKİP ÇIKTI: FATİH TERİM'İ GETİRECEĞİM
Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı, "Takımın başına Fatih Terim'i getireceğim." dedi.
Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı. Fanatik'e konuşan Cengiz resmen aday olduğunu söyledi.
Mustafa Ceniz başkan seçilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi.
ÜNAL AYSAL DESTEK OLACAK
Fanatik'in haberine göre; Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını da belirtti.
Kaynak: haberinburada
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