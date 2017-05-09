GALATASARAY'DA DİVAN KURULU TOPLANIYOR
Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp ile bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporları, yönetim kurulu tarafından sunulacak.
Ayrıca mali, idari ve sportif raporlarla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesi, üyelere aktarılacak.
Toplantıda güncel gelişmeler de görüşülecek.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar