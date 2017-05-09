

Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp ile bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporları, yönetim kurulu tarafından sunulacak.



Ayrıca mali, idari ve sportif raporlarla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesi, üyelere aktarılacak.



Toplantıda güncel gelişmeler de görüşülecek.







kaynak:sabah