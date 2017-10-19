Yönetim sessizlik kararı aldı, Tudor hücum sistemi oynatacak, futbolcular 3 puanı almaya kararlı, camia kenetlendi, taraftar da üzerine düşeni yapıyor. Şu ana kadar bilet satışları çok iyi gidiyor, ayrıca sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak bir görsele imza atmaya hazırlanıyor.

KİMSE NE OLACAĞINI BİLMİYOR

Galatasaraylılar, Fenerbahçe derbisinde kale arkası tribünlerini kapsayan bir koreografi yapma hazırlığında. Konsept yine sır gibi saklanıyor. Ancak planlanan, hem ligdeki ezeli rakiplere göndermede bulunacak hem de takımı ateşleyecek bir çalışmaya imza atmak.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada