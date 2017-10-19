GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ YİNE ŞOV VAR
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi tribünde koreografi şovu yapacak.
Yönetim sessizlik kararı aldı, Tudor hücum sistemi oynatacak, futbolcular 3 puanı almaya kararlı, camia kenetlendi, taraftar da üzerine düşeni yapıyor. Şu ana kadar bilet satışları çok iyi gidiyor, ayrıca sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak bir görsele imza atmaya hazırlanıyor.
KİMSE NE OLACAĞINI BİLMİYOR
Galatasaraylılar, Fenerbahçe derbisinde kale arkası tribünlerini kapsayan bir koreografi yapma hazırlığında. Konsept yine sır gibi saklanıyor. Ancak planlanan, hem ligdeki ezeli rakiplere göndermede bulunacak hem de takımı ateşleyecek bir çalışmaya imza atmak.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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