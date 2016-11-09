

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin'in cezası bitti.







AKŞAM ANTRENMANA ÇIKACAK







Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir hafta önce kadro dışı bırakılarak 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin'e, bu akşam yapılacak antrenmanda yer alabileceği iletildi.







kaynak:ensonhaber