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galatasaray'da derbi öncesi yasin kararı

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ YASİN KARARI

Galatasaray yönetimi, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i affetme kararı aldı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 11:16
Puan Ver : Galatasaray'da Derbi Öncesi Yasin Kararı(9/10)9


Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin'in cezası bitti.





AKŞAM ANTRENMANA ÇIKACAK



Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir hafta önce kadro dışı bırakılarak 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin'e, bu akşam yapılacak antrenmanda yer alabileceği iletildi.



 



kaynak:ensonhaber






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