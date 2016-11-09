GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ YASİN KARARI
Galatasaray yönetimi, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i affetme kararı aldı.
Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin'in cezası bitti.
AKŞAM ANTRENMANA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir hafta önce kadro dışı bırakılarak 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin'e, bu akşam yapılacak antrenmanda yer alabileceği iletildi.
kaynak:ensonhaber
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