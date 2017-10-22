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GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ SÜRPRİZ KADRO DIŞI KARARI


Galatasaray'da derbi öncesi sürpriz kadro dışı kararı
Tarih : 22 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Galatasaray'da Derbi Öncesi Sürpriz Kadro Dışı Kararı(9/10)5

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesinde teknik direktör Tudor'dan sürpriz kadro değişikliği geldi.

Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini belirledi. Hırvat teknik adam sürpriz bir değişikliğe giderek dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçti. Derbide üçlü savunmada Maicon, Serdar Aziz ve Denayer'e yer verecek.

RODRIGUES KADRO DIŞI

Öte yandan Hırvat teknik adam Rorigues'i kadroya dahil etmedi. Statü gereği 12 yabancı bulundurması gereken Galatasaray'da Tudor tercihini kaleci Carrasso'dan yana kullandı.

İşte Tudor'un ilk 11'i; Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Mariano, Fernanado, NDiaye, Tolga, Belhanda, Feghouli ve Gomis

(BipSpor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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