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galatasaray'da derbi öncesi 2 isimden kötü haber

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ 2 İSİMDEN KÖTÜ HABER

XTeknik Direktör Jan Olde Riekerink'in, Fenerbahçe derbisinde santrforda oynatmayı düşündüğü Podolski ve Selçuk İnan'dan kötü haber geldi.

Tarih : 19 Kasım 2016, 10:27
Puan Ver : Galatasaray'da Derbi Öncesi 2 İsimden Kötü Haber(5/10)7


XTeknik Direktör Jan Olde Riekerink'in, Fenerbahçe derbisinde santrforda oynatmayı düşündüğü Podolski ve Selçuk İnan'dan kötü haber geldi.



Bu kötü haber yarınki derbi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in tüm planlarını bozdu.

YENİDEN EREN Mİ?



Hollandalı teknik adam sezon başından beri tüm lig maçlarında 11'de oynattığı Eren Derdiyok'u kulübeye çekip antrenmanlardaki formundan memnun olduğu Podolski'yi sahaya sürmeyi düşünüyordu. Selçuk da Riekerink'in vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

SIVI KAYBI VAR



G.Saray sağlık kurulundan edinilen bilgilere göre iki futbolcuya da serum tedavisi uygulandı. İki yıldızın sıvı kaybının durması halinde bugünkü idmana katılabilecekleri, yarın oynanacak dev derbide de sahada olabilecekleri öğrenildi. Aksi durumda alternatifler düşünülecek.



 



kaynak:ensonhaber








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